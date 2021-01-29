За логікою, наступна лінійка смартфонів Apple має отримати назву iPhone 13. Однак інсайдери кажуть, виробник здивує назвою, випустивши смартфон iPhone 12S Pro.

Джерело: Letsgodigital

Зокрема, інсайдери оприлюднили якісні рендери і відеоролик, на якому, начебто, зображений смартфон iPhone 12S Pro.

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Що відомо про iPhone 12S Pro

Джерела кажуть, що в цьому році компанія не буде використовувати назву iPhone 13. Річ у тому, що новий смартфон отримає невеликі зміни в дизайні, порівняно з попередником. На жаль, ненависний чубчик нікуди не зникне, але він стане меншим.

Так може виглядати iPhone 12S Pro: відео

Щодо характеристик, то iPhone 12S Pro отримає 6,1-дюймовий OLED-екран, при цьому мова йде про панель LTPO, в якій буде реалізована адаптивна частота оновлення зображень аж до 120 Гц. Цікаво, що смартфон сам буде знижувати частоту оновлення зображення, щоб економити заряд акумулятора.

Новинка отримає також довгоочікуваний ультразвуковий сканер відбитків пальців, вбудований в екран. Нагадаємо, починаючи із iPhone X, смартфони Apple мають лише функцію розблокування по обличчю. У період пандемії це дуже незручно.

Щодо камер, то iPhone 12S Pro не відрізняється від попередника Pro Max.

iPhone 12S Pro буде побудований на базі 5-нанометровій однокристальної системи Apple A15 Bionic з підтримкою Wi-Fi 6E.