В мережі з'явились деталі про новий смарт-годинник Samsung Galaxy Watch 4

Схоже, на вихід нового розумного годинника Samsung Galaxy Watch 4 чекати вже недовго. Нове покоління Galaxy Watch 4 засвітилось в мережі. Девайс з модельним номером SM-R880 недавно пройшов сертифікацію китайського регулятора 3C.

Цей китайський регулятор оприлюднив ємність акумулятора нового девайса. Так, Samsung Galaxy Watch 4 отримає акумулятор ємністю 240 мАг. Для порівняння, Galaxy Watch 3 має батарею 247 мАг.

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Що відомо про Galaxy Watch 4

В новій лінійці будуть дві моделі: Samsung Galaxy Watch 4 та Watch Active 4. Діагональ першого девайсу складатиме 41 мм, про Active-версію інформації поки немає.

За чутками, 4 покоління стане унікальним, бо матиме функцію визначення рівня глюкози в крові. Нагадаємо, що спеціальні девайси для вимірювання глюкози роблять це через забір крові. Тому реалізація цієї функції дійсно буде революційним.

Ймовірно, годинник отримає датчик рівня кисню в крові і можливість зняття електрокардіограми.

Коли анонсують

Очікується, що Samsung Galaxy Watch 4 і Watch Active 4 будуть анонсовані вще навесні, або вже на початку літа, у червні. За чутками, Samsung може відмовитися від власної операційної системи Tizen на користь Android.