Остання на сьогодні публікація Маска зроблена 21 червня й показувала чергове зростання цін на бензин у США. Днем пізніше він опублікував коментар під матеріалом CNBC про компанію SpaceX та її технологію Starlink. Тоді ж були виставлені останні вподобання.

Цікаво Рада директорів Twitter одноголосно рекомендувала затвердити її купівлю Ілоном Маском

Twitter без Ілона

На це звернули увагу не лише звичайні користувачі, а й ЗМІ. Так, видання Axios порахувало, що за 5 останніх тижнів до зникнення з соцмережі Маск у середньому робив 145 твітів і ретвітів на тиждень або близько 21 в день.

Однією з теорій про причини мовчання мільярдера є те, що 16 червня було опубліковано відкритий лист, підписаний співробітниками SpaceX, у якому твіти Маска охарактеризовані як "часте джерело відволікання уваги й збентеження". Деяких із тих, хто підписав лист, відразу ж звільнили, а кількість твітів Маска різко скоротилася.

Неясно, чи повернеться підприємець і майбутній власник Twitter на свою сторінку. Це не перші претензії, які він отримує через публікації в соцмережі.

Раніше йому дорікали через те, його твіти призводять до різких коливань ринку криптовалют, а хакери навіть погрожували атаками, якщо ситуація не зміниться.

Слова Маска також спричинили проблеми в Tesla. У 2018 році Маска звинуватили у шахрайстві й просили усунути від керівництва компанією після його твітів про плани зробити Tesla приватною компанією. Пізніше він заявив, що передумав, але це вже вплинуло на ціну акцій, що не сподобалося інвесторам. Ті змусили засновника покинути пост голови ради директорів і виплатити компанії 40 мільйонів доларів штрафу. Після цих подій Маск зобов'язався узгоджувати свої твіти з юристами, перш ніж публікувати. Проте згодом у виданні The Wall Street Journa виходить матеріал, в якому стверджується, що як мінімум два повідомлення були зроблені без згоди юристів.

У 2019 році Комісія з цінних паперів і бірж США подала до суду на Ілона Маска і звинуватила його в введенні в оману акціонерів – також внаслідок деяких твітів про показники діяльності Tesla. Після цього Маск ще раз погодився не розголошувати в соцмережах плани й показники Tesla без схвалення адвоката.

У квітні 2021 року інвестор Tesla подав до суду на Ілона Маска через "безладні" твіти та порушення угоди з регулятором.

Нагадаємо, нещодавно Маск подолав позначку в 100 мільйонів підписників. Що цікаво, про це він узагалі нічого не написав.