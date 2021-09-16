У мережі виявили додаток для створення порнографічних дипфейків: потрібне лише фото

Результат роботи алгоритму далекий від ідеалу. Однак експерти зазначають, що це не має значення, адже психологічний удар для жертв буде однаково сильним.

Сайт виявили журналісти видання Массачусетського технологічного інституту MIT Technology Review. Він дозволяє створити діпфейк-порно з будь-якою людиною.

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Що відомо

Видання зазначає, що сайт неймовірно простий у використанні:

На білому фоні знаходиться велика синя кнопка для завантаження фотографії обличчя, яку пізніше оброблять алгоритми для створення порнографічного ролика.

Також серед бібліотеки шаблонів "клієнт" обирає відео, до якого буде домальовано обличчя з фотографії.

Далі система пропонує для ознайомлення демоверсію ролика.

Щоб отримати повну, потрібно заплатити.

Результат роботи, як уже зазначалося, не ідеальний, тому розпізнати фейк можливо. Зображення явно виглядають фальшиво, мерехтять і спотворюються по боках, коли голова повертається.

Автори статті тричі намагалися зв'язатися з розробниками програми, але не отримали жодної відповіді. Через три дні після виходу матеріалу, сервіс тимчасово призупинив роботу. Джерело зазначає, що наразі у нього досить невелика база користувачів, однак вони активно розповсюджують інформацію про ресурс на форумах, залишаючи про нього позитивні відгуки.

Наслідки

Наслідки для жертв так званої порнопомсти, коли одна людина розповсюджує інтимні матеріали іншої в інтернеті заради репутаційної шкоди, можуть бути незворотними. Зображення та відео надзвичайно важко видалити з інтернету, а нові зразки можна виготовити знову будь-коли.

Це впливає на ваші міжособистісні відносини; це впливає на вас при отриманні роботи. На кожній співбесіді при прийнятті на роботу, на яку ви коли-небудь підете, це може бути піднято. Потенційно й у романтичних стосунках. Донині мені так і не вдалося повністю видалити жодне із зображень. Назавжди це буде десь там. Що б я не робив.

– говорить австралійський активіст Ноель Мартін.