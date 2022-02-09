Мережі супутників Starlink завдано геомагнітного удару: частина апаратів назавжди втрачені

SpaceX отримала серйозний удар по супутниках Starlink, які забезпечують доступ до інтернету. Постраждали кілька десятків апаратів, щойно виведених на орбіту.

3 лютого компанія Ілона Маска SpaceX запустила космічний корабель Falcon 9. На його борту були 49 супутників для Starlink. Їх планували запустити на навколоземну орбіту, на відстані близько 200 кілометрів від Землі. Однак все пішло не за планом.

Цікаво Супутники SpaceX Starlink заважають вивчати небезпечні астероїди

Що сталося із супутниками

Falcon 9 успішно впорався із завданням і всі 49 супутників були запущені й навіть встигли здійснити перші тестові маневри.

Такі польоти на низьких орбітах необхідні, щоб перевірити справність систем. Якщо щось йде не так, і супутник не проходить початкову перевірку системи, він швидко буде виведений через атмосферний опір.

Наступного дня команда зіткнулася з проблемою: у гру вступила масштабна геомагнітна буря.

Такі шторми впливають на температуру й щільність атмосфери на малих висотах, де й проходять орбіти супутників Starlink.

Як кажуть у компанії, буря виявилась значно сильнішою, ніж зазвичай, і це не дало часу на адаптацію й уникнення небезпеки.

Швидкість наростання та інтенсивність шторму призвели до збільшення опору атмосфери на 50 відсотків, якщо порівнювати з попередніми запусками.

Апарати були введені в Безпечний режим роботи й розгорнуті під кутом, як аркуш паперу, щоб мінімізувати опір.

Однак, як показав подальший аналіз, всі ці заходи не допомогли.

Після бурі супутники не змогли вийти з Безпечного режиму, щоб піднятися на задані раніше позиції.

Маск запевнив, що космічного сміття внаслідок цієї аварії не побільшає, оскільки загрози зіткнення з іншими об'єктами на орбіті немає. Крім того, супутники Starlink створені таким чином, щоб повністю руйнуватися й згоряти при надзвичайних ситуаціях. SpaceX також гарантує, що жодна запчастина супутників не долетить до поверхні Землі, а значить боятися нічого.

Ситуація дещо сповільнить розвиток мережі Starlink, але на її роботу ніяк не вплине. Сьогодні на орбіті перебувають вже близько 2 000 апаратів, які забезпечують стійку роботу супутникового інтернету в тих регіонах, де Starlink функціонує.