В мережі продають 3,8 мільярда номерів з Clubhouse – навіть тих, хто ним не користуєтся

На хакерських форумах виставили на продаж базу даних Clubhouse, яка включає в себе більше 3,8 мільярда телефонних номерів користувачів сервісу і людей зі списків їх контактів. Продавець стверджує, що, навіть якщо ви ніколи не встановлювали додаток, ваш номер, ймовірно, вже скомпрометований.

Clubhouse в режимі реального часу синхронізується зі списком контактів користувача, завантажуючи дані в свою базу. При цьому кожному номеру присвоюється рейтинг відповідно до кількості користувачів сервісу, у яких в телефонній книзі записаний цей конкретний номер.

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Clubhouse і порушення закону

Але мова йде не тільки про номери користувачів Clubhouse, але і їх списків контактів — ці дані також нібито синхронізувалися з сервісом. У базі є номери мобільних телефонів, стаціонарних домашніх телефонів, як простих користувачів, так і компаній. Таким чином, якщо ви навіть ніколи не чули про Clubhouse, ваш телефонний номер може виявитися відомим зловмисникам і шахраям.

Згідно з постановою Євросоюзу GDPR (Генеральний регламент щодо захисту даних), збір інформації про людей, які не є користувачами сервісу, заборонений. Таким чином, якщо підтвердиться, що Clubhouse прямо порушує один з ключових принципів закону, компанію чекають санкційні заходи, в тому числі і видалення додатків з App Store і Google Play.

Як доказ наявності у себе бази, продавець опублікував частину даних користувачів Clubhouse, яка включає 83,5 мільйона телефонних номерів з Японії. Він хоче продати витік тільки одній людині і планує в день 23-річчя Google, 4 вересня 2021 року, організувати приватний аукціон.