На фото можна побачити Apple AirPods першого або другого покоління в прозорому пластиковому корпусі, який дозволяє розгледіти все, що всередині. Концепція дуже схожа на бездротові навушники Nothing Ear, які також мають прозору конструкцію. Компанія Nothing колишнього засновника OnePlus Карла Пея почала продавати їх раніше цього року.

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Прозорі пристрої Apple

З'ясувалось, що представлені моделі є всього лише прототипами, які так і не побачили світ. Принаймні так думає сам автор публікації Джуліо Зомпетті.

Яких-небудь деталей про них немає. Зазвичай такі прототипи використовуються для внутрішнього тестування. Цілком можливо, що Apple свого часу розглядала такий варіант для фінального дизайну, але відмовилась.

В окремій публікації Зомпетті показав зарядний пристрій, теж виконаний у повністю прозорому корпусі:

Цей прототип потужністю у 29 ват повинен був працювати з 12-дюймовим MacBook, але зарядний пристрій було знято з виробництва й замінено адаптером на 30 ват.

Джуліо Зомпетті, як вказано на його сторінці, є колекціонером рідкісних пристроїв Apple. Серед них свого часу були розумні годинники Apple Watch Series 3 з додатковими роз'ємами, оригінальний iPad з двома 30-контактними портами, прототип iPhone 12 Pro та iPod Touch третього покоління з додатковим роз'ємом і камерою, а також робоча зарядна станція AirPower, яка так і не надійшла в продаж.