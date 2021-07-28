Джерело пише, що відділ корпоративного тестування програмного забезпечення Microsoft отримав збірку нової операційної системи Windows Core OS 11. Вона побудована на новому ядрі й працює з інтерфейсом Windows 11.

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Що це за система

Після того як з'явилися чутки про те, що Microsoft займається розробкою Core OS, докази її існування виявили у 2019 році в документах для Windows 10.

Подейкували, що нова операційна система усуне більшу частину застарілого коду і проблем сумісності, які є у Windows 10. Передбачається, що нова система націлена на новий тип пристроїв – мобільні ПК з двома екранами.

Ймовірна Windows Core OS 11 / Фото slashleaks.com

На початку цього року в мережу також просочилася рання збірка Windows Core OS, яка не мала графічного інтерфейсу.

Джерело, яке опублікувало матеріали, не має будь-якої репутації, тому до скриншотів варто ставитися з обережністю.

Ймовірна Windows Core OS 11: відео