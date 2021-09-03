Збій у "Київстарі": дзвінки та інтернет були недоступні протягом години

Вранці 3 вересня жителі різних міст України повідомляли про неможливість здійснити дзвінки в мережі одного з найбільших мобільних операторів України, "Київстару". Крім того спостерігались проблеми з доступом до інтернету.

Збої почалися близько десятої ранку. Як пише джерело, про проблеми зі зв'язком у мережі "Київстар" повідомили мешканці західної України, зокрема Львівщини, Тернопільщини, Волині.

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Що сталося з інтернетом "Київстар" та зв'язком

Станом на 10:55 зв'язок було відновлено.

У контактному центрі повідомили, що масових складнощів уже не фіксують.

Таким чином збій тривав трохи менше години.

Мобільна мережа "Київстар" у всій Україні працює у звичному режимі. 3 вересня приблизно о 10:00 на території міста Львів виникли технічні складнощі в локальній мережі 3G, які позначились на роботі послуги передачі даних для невеликої кількості абонентів. Голосовий зв’язок залишався доступним у звичайному режимі, оскільки мережі 2G і 4G працювали безперебійно. Абоненти, в яких SIM-картки підтримують стандарт 4G користувались і швидкісною передачею даних. Об 11:00 технічний збій в мережі 3G було усунуто,

– коментує речниця компанії Ірина Леліченко.

Нагадаємо, учора протягом трьох годин не працював Instagram. Проблеми спостерігались у користувачів по всьому світу, зокрема й в Україні. Компанія Facebook традиційно мовчить про причини несправнностей.