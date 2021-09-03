Збої почалися близько десятої ранку. Як пише джерело, про проблеми зі зв'язком у мережі Київстар повідомили мешканці західної України, зокрема Львівщини, Тернопільщини, Волині.

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Що сталося з інтернетом Київстар та зв'язком

  • Станом на 10:55 зв'язок було відновлено.
  • Про причини збою поки невідомо.
  • У контактному центрі повідомляють, що масових складнощів уже не фіксують.
  • Таким чином збій тривав трохи менше години.