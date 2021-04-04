Перші повідомлення про збій у роботі Київстару почали надходити вже 2 квітня. Напередодні компанія повідомила про планове оновлення IT-систем. Його розпочали, щоб покращити обслуговування абонентів.

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Водночас наголосили, що дзвінки, мобільний та домашній інтернет, а також SMS працюють у звичайному режимі.

Згодом пресслужба Київстару оголосила, що "сервіси, які надали некоректно через цю технічну помилку, компенсують". Окрім того, компанія вибачилася перед користувачами.

Приносимо вибачення за SMS про блокування номеру або з некоректною інформацією про тарифікацію послуг – це результат технічної помилки. Якщо ви їх отримали чи зіштовхнулися з іншими складнощами, напишіть нам у особисті повідомлення,

– мовиться у повідомленні.

Користувачів просять також вказувати власний номер та подати хоча б короткий опис проблеми.

Наразі точно невідомо, скільки людей постраждали від збою у роботі Київстару.