Mercedes представив систему керування автомобілем силою думки

З 7 по 12 вересня у Мєнхені проходить виставка IAA Mobility 2021. Під час своєї презентації компанія Mercedes показала уже працююче рішення для керування автівкою за допомогою думки.

Ще у 2020 році компанія представила концепт футуристичного автомобіля Vision AVTR. Він пропонував ідентифікацію користувача за його серцебиттям та патернами дихання. Тепер же функціональність розширили управлінням думками.

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Що відомо

Інтерфейс мозок-комп'ютер вимагає носіння на голові спеціальної гарнітури з неінвазивним інтерфейсом. Вона оснащена електродами, які кріпляться до потилиці. Інтерфейс зчитує мозкову активність, перетворюючи її на команди.

Концепт автомобіля Vision AVTR / Фото Mercedes

Як заявляє виробник, налаштування займають всього хвилину. Відвідувачі виставки зможуть протестувати технологію: розробники дозволять виконати певні операції без необхідності торкатись до кнопок або інших елементів управління.

Щоб привести у дію пристрій достатньо сфокусувати увагу на конкретних світлових точках цифрової панелі, а система визначає, на яких із них вона фокусується.



Керування автомобілем силою думки / Фото Mercedes

Як це працює

Пристрій вимірює нейронну активність у корі головного мозку в режимі реального часу.

Аналіз даних показує точки, на яких концентрується користувач.

Що сильніша концентрація, то вища нейронна активність.

У результаті система активує прив'язану до конкретної точки функцію.

Ймовірно, мова не йде про повне керування всіма функціями. Адже технологія вимагає певного часу на реакцію, а в дорозі важливою може бути кожна частка секунди. Швидше всього керування думкою буде розповсюджуватись на якісь окремі другорядні функції. Наприклад увімкнення та регулювання кондиціонера, освітлення, відкриття вікон чи інше.

Зрозуміло, що це лише прототип і початкові напрацювання. Фінальна технологія, яка даватиме можливість керувати автомобілем силою думки, з'явиться ще дуже нескоро, адже їй належить пройти через роки тестувань, як це зараз відбувається з автопілотом Tesla. Адже недосконалості в алгоритмах можуть призводити до аварій.