Розробники реалізували у новому концепті Mercedes Sustaineer низку рішень, покликаних покращити екологічну ситуацію. У Mercedes-Benz зазначили, що комплект фільтрів дає змогу зменшити на 50% вміст шкідливих компонентів та сміття навколо автомобіля.

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"Зелені" технології для захисту довкілля

Sustaineer також оснащений комплектом сонячних батарей на даху, що збільшує дальність поїздки. Окрім цього фургон може використовуватися, як батарея та живити пристрої незалежно від того, працює він чи ні. Тобто для того, аби попрацювати за ноутбуком чи зарядити смартфон, не потрібно буде вмикати автівку.

Серед інших "зелених" технологій реалізованих у концепті є:

енергозберігаюча система опалення;

та активне використання перероблених матеріалів;

Окрім цього компоненти автівки також екологічні: наповнювач виготовлений з побутових відходів, перегородка кабіни побудована з натуральної соломи, а днище виготовлене з переробленого поліпропілену та використані шини.

Безпека – пріоритет

Не забули у Mersedes і про безпеку. Фургон обладнаний камерою, яка відстежує стан дороги та сповіщає водія про пошкоджені частини покриття. Також автівка має цифрові дзеркала, які забезпечують чіткіше поле зору, ніж в інших вантажних фургонах.

Наразі остаточно не зрозуміло, чи планує Mersedes почати серійне виробництво таких фургонів, однак концепт справді цікавий і наявність таких автівок на дорогах справді змогла б хоча б частково покращити екологічну ситуацію, тож інші автовиробники мають хороший приклад для наслідування.

Електро фургон Mercedes Sustaineer: дивіться відео

До речі, останнім часом окрім електромобілів активно розвивається сегмент летючих транспортних засобів. Особливістю цього напрямку є те, що далеко не кожен проєкт є повноцінною автівкою, яка може і літати і їздити звичними дорогами. Однак саме такий електромобіль представила HT Aero, що є дочірнім підприємством китайського виробника електромобілів Xpeng.