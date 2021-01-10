Автовиробники все частіше замінюють механічні тумблери на приладових панелях автомобілів сенсорними дисплеями для зручності керування транспортним засобом. Не став винятком і бренд Mercedes-Benz: іменитий автовиробник представив гігантський 56-дюймовий сенсорний екран Hyperscreen, який, як запевняють розробники, буде мінімально відволікати водія під час поїздки.

Новий "гіперекран" Mercedes-Benz діагоналлю 56 дюймів від стійки до стійки дебютує в електричному седані EQS, повідомляє 24 канал. При цьому приладова панель автомобіля не буде містити жодної механічної кнопки і отримає підтримку голосового управління.

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Особливості Hyperscreen

Новинка розділена на три секції: комбінацію приладів за рульовою колонкою, центральний інформаційно-розважальний екран і дисплей для пасажира на передньому сидінні. Під поверхнею Hyperscreen для тактильного зворотного зв'язку розміщені 12 механізмів.

Як елементи безпеки використовуються датчик відбитка пальця, розпізнавання голосу, PIN-код і система розпізнавання обличчя в максимальній конфігурації. Як запевняє виробник, при розробці Hyperscreen основний акцент був зроблений на максимально простому інтерфейсі, який не буде відволікати водія від керування автомобілем.

Екран Hyperscreen від Mercedes-Benz, відео:

Ми не хотіли робити найбільший екран у автомобілі. Замість цього ми розробили спеціальні екрани з ідеальним співвідношенням розміру й функціональності для максимальної зручності використання,

– заявив член правління Mercedes-Benz AG і технічний директор нового покоління MBUX Саджаді Хан.

Hyperscreen у складі електрокара EQS з'явиться на ринку у кінці 2021 року.