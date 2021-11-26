Mercedes-Benz показав прототип електромобіля з рекордним запасом ходу

Автовиробники не оминають увагою виставку електроніки CES у Лас-Вегасі, яка традиційно проходить на початку січня, навіть якщо обставини змушують перейти у віртуальний формат. Як пояснили представники марки Mercedes-Benz, третього січня буде представлено довгоочікуваний концепт VISION EQXX, який є прообразом електромобіля із запасом ходу 1000 кілометрів.

Елементи дизайну цієї машини Daimler показує вже не вперше, і отримані під час створення VISION EQXX напрацювання повинні сприяти вдосконаленню серійних електромобілів. Зокрема, коефіцієнт аеродинамічного опору, який у серійного EQS зараз досягає рекордних 0,2, у разі нового концепту повинен додатково покращитися.

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Унікальний дизайн VISION EQXX

Нове зображення VISION EQXX з фрагментом капота, передніх крил і лобового скла дає змогу переконатися, що машина дійсно отримає обтічні форми, що сприяють економному витрачанню заряду тягової батареї.

Сама батарея повинна збільшити щільність зберігання заряду на 20% у порівнянні з тим самим EQS.

у порівнянні з тим самим EQS. Компактний електромобіль VISION EQXX повинен без підзарядки проїжджати до 1000 кілометрів у реальних умовах експлуатації.

у реальних умовах експлуатації. Витрата енергії на 100 кілометрів має вимірюватися одиницями кВт-год.

Якщо врахувати, що зараз найефективнішим електромобілем на європейському ринку за цим показником офіційно є задньопривідна версія Tesla Model 3, у якої витрата становить 14 кВт-год на 100 кілометрів шляху, то Mercedes-Benz має зробити чимало, щоб опустити це значення нижче 10 кВт-год на 100 кілометрів.

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Доля концепту

Очевидно, що VISION EQXX у незмінному вигляді не піде у серію, але випробувані на ньому технічні рішення Mercedes-Benz реалізує в інших своїх електромобілях. До кінця десятиліття виробник планує відмовитися від випуску нових машин із двигунами внутрішнього згоряння.