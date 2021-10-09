Менше аудіо – більше слів: поради щодо спілкування в групових чатах

Месенджери є практично у кожного, і ми проводимо в них купу часу. Років двадцять тому ніхто й подумати не міг, що зв'язатися з кимось буде так просто. Згідно з дослідженням Digdata станом на серпень 2020 року українці в середньому витрачають близько 3 години на добу у месенджерах. Команда Viber підготувала поради від гештальт-терапевта Злати Гнатюк для читачів 24 Техно.

Враховуючи попит на цифрову комунікацію, важливо пам’ятати, що етикет поширюється на неї так само як і на традиційне спілкування. Пригадайте, скільки разів ви надсилали повідомлення не тій людині та ніяковіли після; не обдумуючи відправляли повідомлення після 21:00, отримували імпульсивну відповідь від керівника, або ваші повідомлення були просто неправильно сприйняті?

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Аби уникнути цих та інших неприємних ситуацій, пропонуємо вам ознайомитись з порадами щодо мережевого етикету під час спілкування в групових чатах, дієвими методами налагодження конструктивного спілкування та порадами професійного психотерапевта Злати Гнатюк та команди Viber. Використовуйте їх самі та поділіться з близькими.

Всесвітня павутина та гарні манери

Спілкуючись у месенджерах, ми щодня вирішуємо купу побутових та ділових завдань. В чатику можна швидко отримати пораду й вирішити, яку сукню краще придбати, відправивши фото подрузі, обговорити, що купити на вечерю додому, оперативно схвалити рішення з колегами тощо.

Проте, в мережевій комунікації також не обходиться без образ та порушень особистих меж, що призводить до непорозумінь, втрати часу та, врешті решт, погіршення відносин між друзями та колегами.



Спілкування у месенджерах вимагає дотримання правил та етикету / Фото Unsplash

Аби мінімізувати ризики бути сприйнятим неправильно, уникнути конфліктів та суперечок, рекомендуємо дотримуватись п'яти ключових правил мережевого етикету, які підготувала гештальт-терапевт Злата Гнатюк:

Взаємоповага та приватність

В онлайні, як і при живому спілкуванні, не варто зачіпати конфліктні чи суперечливі питання, якщо вони не є профільними темами обговорення в чаті. До таких тем, перш за все, відносимо політику і релігію – їх обговорення може провокувати суперечки та агресивні реакції, наприклад, коли одна сторона намагається переконати іншу у правоті та надто сильно при цьому захоплюється аргументацією. Неприпустимість особистих образ

Переходити на особистості – недопустимо. Ніде. Ніколи. Те, що ви можете увійти зі співрозмовником у відкриту конфронтацію і вам за це "нічого не буде" – не привід для образ вашого візаві. Краще пропрацьовувати те, чому ви так реагуєте і чому відповідно реагуєте на певні тригерні для вас моменти. Пошук компромісу та вміння почути опонента, уникаючи знецінення, висміювання, гострої критики та прямих образ – універсальні ключі до продуктивного спілкування. Не ігноруйте співрозмовників

Навіть якщо піднята в групі тема вам нецікава, або ж ви не хочете брати участь в якомусь обговоренні – повідомте про це, а не ігноруйте. У випадку особисто поставленого питання чи звертання до вас, співрозмовники отримують тишу – це легко може бути трактовано як пасивна агресія чи байдужість. Краще написати, що у вас зараз немає часу і ви відповісте, коли зможете. Будьте ввічливим, якщо звертаються до вас – відповідайте, якщо хочете звернутися до когось – почніть також зі звертання. Менше наліпок – більше слів

Краще не надсилати в груповий чат недоречні наліпки, гіфки чи листівки. По-перше, такі привітання чи побажання безособові, і співрозмовнику значно приємніше буде отримати від вас повідомлення особисто, аніж просто потрапити під автоматичну безлику розсилку. Якщо хочете проявити своє особливе ставлення до людини – зверніться особисто і напишіть це своїми словами. По-друге, – наліпки, гіфки та листівки "засмічують" чат, як і будь-який матеріал не за темою. Менше аудіо – більше слів

Якщо у вас зайняті руки, ви біжите і в той момент вирішуєте записати аудіоповідомлення, подумайте, що інша людина має знайти час та місце, щоби його прослухати. Тому перш за все – запитайте чи попередьте, що хочете записати аудіоповідомлення. І, звісно ж, не очікуйте, що вам на нього дадуть відповідь одразу. Голосові повідомлення без попередження, як і посилання на щось без додаткового опису в повідомленні, можуть викликати роздратування та сприйматися як вияв неповаги. Адже вони економлять час вам, але разом з тим віднімають час у вашого співрозмовника.

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Як спілкуватись онлайн комфортніше?

Під час онлайн-спілкування ми стикаємось з очевидною проблемою, яка з одного боку також є перевагою месенджерів: можна писати будь-коли та будь-що. Оскільки ми не бачимо співрозмовника, то іноді межі робочого та вільного часу розмиваються, а постійний потік повідомлень може добряче дратувати. Нескінченні листівки на 8 березня або розмови "ні про що" у робочих чатах аж ніяк не сприяють продуктивному та комфортному спілкуванню.



Переписку в чатах можна організувати та зробити продуктивною / Фото Unsplash

Як запевняє Злата Гнатюк, налагодити конструктив та продуктивне спілкування можливо, як і у випадку з мережевим етикетом, слідуючи простим, але від цього не менш дієвим, порадам:

Дотримуйтесь контексту та тематики групи

B кожному груповому чаті формуються свої правила та межі, в залежності від контексту. І на цей контекст необхідно зважати. Якщо це чат, в якому спілкуються друзі чи родичі, в ньому допускається більше свободи: можна надсилати наліпки, користуватися емоджі, аби краще проявити свій настрій, можна ділитися фотографіями та цікавими посиланнями. Ціль такого чату – близьке міжособистісне спілкування. Тому всі засоби, які його посилюватимуть, будуть доречними. Водночас повністю недопустимим це буде в чаті професійної спільноти, в "батьківському" та чаті мешканців будинку. Близькі, рідні, друзі, колеги, сусіди, далекі знайомі – це все різні категорії людей, і для кожної з них є свої етичні норми та манера спілкування. Поважайте чужі часові рамки

В онлайн-спілкуванні поняття особистих кордонів часом сильно розмите. Особливо яскраво це почало проявлятися в період, коли велика кількість людей перейшла на віддалений формат праці. Відтоді почастішали випадки, коли сильно порушувались часові кордони, адже, якщо ти онлайн – можна автоматично вважати, що ти доступний. Важливо визначити для себе робочий час і час своєї доступності онлайн, якщо це стосується робочих чатів. Не писати та не відповідати у вихідні та посеред ночі, не писати колезі в чат під час його відпустки, не вимагати відповіді у вихідний, якщо це не понаднормова праця чи форс-мажор. Поважайте власні часові рамки

Якщо ви людина, якій приходять робочі повідомлення в неробочий час – ставте такі чати на беззвучний режим та відстоюйте своє право на відпочинок, чітко окреслюючи власні кордони. Якщо ж ви та людина, яка такі повідомлення надсилає – можливо варто замислитись над своїм тайм-менеджментом та ставленням до роботи. Навіть якщо вона найулюбленіша, все ж не повинна займати 24/7.

Корисні лайфхаки від команди Viber: маловідомі функції месенджера

Поради з мережевого спілкування, що описані вище, полегшують комунікацію й роблять її комфортнішою, а технічні можливості месенджера спростять спілкування у групових чатах за допомогою функцій, про які знають не всі:

Персоналізуйте повідомлення

Ваше звертання до окремого співрозмовника інколи може загубитись серед купи повідомлень групового чату та не знайти свого адресата. У таких випадках не варто ображатись, адже щоб цього запобігти, достатньо буде лише залінкувати людину, якій призначається ваше повідомлення. Просто поставте @(ім'я користувача) та наберіть необхідний текст.

Ваше звертання до окремого співрозмовника інколи може загубитись серед купи повідомлень групового чату та не знайти свого адресата. У таких випадках не варто ображатись, адже щоб цього запобігти, достатньо буде лише залінкувати людину, якій призначається ваше повідомлення. Просто поставте @(ім'я користувача) та наберіть необхідний текст. Відзначайте повідомлення у групі лайками

Час від часу в нас прокидається внутрішній інтроверт, який не має жодного бажання спілкуватись і бути активним, та воліє, вкрившись ковдрою, дивитись серіали. Коли таке трапляється, а ви не хочете здатись грубим, не відписуючи на повідомлення, можливо проявити мінімальну активність лайкнувши меседж. Справу зроблено: ви дали зрозуміти, що з інформацією ознайомились, не заспамили чат та можете сміливо продовжувати перегляд улюбленого шоу.

Час від часу в нас прокидається внутрішній інтроверт, який не має жодного бажання спілкуватись і бути активним, та воліє, вкрившись ковдрою, дивитись серіали. Коли таке трапляється, а ви не хочете здатись грубим, не відписуючи на повідомлення, можливо проявити мінімальну активність лайкнувши меседж. Справу зроблено: ви дали зрозуміти, що з інформацією ознайомились, не заспамили чат та можете сміливо продовжувати перегляд улюбленого шоу. Приймайте спільні рішення шляхом опитування

Прийняття спільних рішень у групових чатах – це окрема наука, втім, розробники подбали й про цей процес, максимально спростивши його. Групові чати Viber мають функцію опитування, створити яке досить просто. Відтепер процес прийняття рішень стосовно кольору штор у класі, бюджету ОСББ або ж місця відпочинку дружньої компанії займатиме значно менше часу. Майже як система "Рада" у наших політиків.

Прийняття спільних рішень у групових чатах – це окрема наука, втім, розробники подбали й про цей процес, максимально спростивши його. Групові чати Viber мають функцію опитування, створити яке досить просто. Відтепер процес прийняття рішень стосовно кольору штор у класі, бюджету ОСББ або ж місця відпочинку дружньої компанії займатиме значно менше часу. Майже як система "Рада" у наших політиків. Організовуйте групові дзвінки

Учасники групи не реагують на голосові повідомлення? Якщо ви уважно читали поради Злати Гнатюк – знаєте чому. Груповий дзвінок – ідеальна альтернатива недоречним голосовим повідомленням. Проте, не забудьте домовитись про час, оскільки не варто робити дзвінок з багатьма учасниками за власною примхою.



Прості правила допоможуть у спілкуванні в месенджерах / Фото Unsplash

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Пам’ятайте, що баланс потрібен в усьому. Якщо декілька групових чатів віднімають у вас надто багато сил, емоцій та часу, можливо настав час для певного "детоксу" від інтернету. Як би там не було, мережева комунікація – це чудовий інструмент подарований нам сучасністю, а його розумне використання – ключ до здорового, продуктивного та збалансованого цифрового життя.