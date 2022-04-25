Менеджмент Meta переймається через одержимість Марка Цукерберга метаверсом

Засновник та очільник соціальної мережі Facebook (компанія Meta) Марк Цукерберг останнім часом максимально концентрується на "мета всесвіті", вважаючи його майбутнім інтернету. Це турбує менеджерів компанії, оскільки, за їхніми словами, послідовна стратегія реалізації проєкту фактично відсутня.

Джерела Business Insider у топ-менеджменті, які нещодавно покинули компанію, зазначають, Цукерберг сконцентрував максимальну увагу на Метаверсі і фактично "це перетворилося на єдину тему, про яку готовий говорити Марк".

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За їхніми даними, компанія дуже багато розмірковує про нову специфіку і займається активною "розкруткою" команд, що беруть участь у створенні метавсесвіту. При цьому багато співробітників досі не мають уявлення про конкретний план дій.

У компанії переймаються через неорганізованість

Як зазначають джерела Business Insider, у компанії назріває "неорганізованість та тривога". Причина у тому, що люди просто не знають над чим працювати, оскільки послідовної стратегії досі немає. Повідомляється, що компанія "проходить через визначальний період", але поки що багато питань залишаються без відповідей, хоча багато співробітників відчувають ентузіазм.

Минулого року компанія Facebook була перейменована на Meta, не в останню чергу саме для того, щоб продемонструвати зміну фокусу компанії на створення метаверсу. Компанія витратила 10 мільярдів доларів на підрозділі Reality Labs, зайнятому створенням метаверсу минулого року і має намір витратити не менше в поточному році.

Варто наголосити, що Цукерберг заявляв, що метаверс це довгостроковий проєкт, і він розроблятиметься десятиліття, якщо не довше.