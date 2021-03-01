Німецький експерт з інформаційної безпеки Майк Кукетц заявив, що в додатку LastPass для Android працюють сім трекерів, які спостерігають за користувачами. Свої висновки дослідник будує на звіті некомерційної організації Exodus, яка описується як ініціатива "очолювана хактивістами, мета якої — допомогти людям зрозуміти проблеми стеження в Android-додатках".

Майк Кукетц, експерт з кібербезпеки, був вельми здивований, виявивши цілих сім трекерів в додатку, якому користувачі довіряють свої паролі. Варто відзначити, що LastPass встановили з Google Play понад десять мільйонів разів. Трекери, серед яких є 4 від компанії Google, можуть використовуватися для збору даних у рекламних цілях.

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Що виявив дослідник

Додаток містить наступні трекери:

AppsFlyer

Google Analytics

Google CrashLytics

Google Firebase Analytics

Google Tag Manager

MixPixel

Segment

Трекери стали звичайним явищем в додатках таких типів, як соціальні мережі та клієнти інтернет-магазинів. А ось що стосується програм, призначених для забезпечення конфіденційності, таких як менеджери паролів, дослідники сходяться на думці, що включення в них трекерів є вкрай неетичним.

Кукетц зазначає, що шість з семи трекерів в LastPass активуються ще до початку взаємодії користувача з додатком. Але при цьому вони не запитують користувача, чи згоден він надавати свої дані третім особам.

Звичайно, трекери не мають доступу до паролів, що зберігаються в додатку, однак вони відстежують практично всі дії користувача.

Представники LastPass запевнили ЗМІ, що за допомогою виявлених трекерів не можна передавати конфіденційні дані користувачів, і їх сховище теж в безпеці. Трекери, за їх словами, збирають лише статистичну інформацію про використання програми, яка використовується для поліпшення й оптимізації продукту. До того ж відмовитися від збору аналітики можна в налаштуваннях.

Ярлики конфіденційності в Apple AppStore також вказують на те, що версія LastPass для iOS збирає ряд призначених для користувача даних, включаючи місце розташування, список контактів, а також має доступ до призначеного для користувача контенту і рекламного ідентифікатора.