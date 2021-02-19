Менеджер паролів LastPass змінює умови користування не в кращу сторону

Сервіс для зберігання логінів і паролів LastPass змінив умови монетизації. Тепер можливості, які раніше були безкоштовними, стануть платними.

З 16 березня 2021 використовувати LastPass безкоштовно дозволять тільки на одному типі пристроїв — мобільних або комп'ютерах.

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Які нові умови

До перших віднесли смартфони на Android і iOS, планшети на Android і iPadOS, а також смарт-годинники. У другій категорії – ПК, ноутбуки, гібриди та планшети на десктопних ОС, у тому числі при використанні сервісу за допомогою розширення для браузера.

Таким чином, до 16 березня користувачам LastPass, які не бажають платити, доведеться визначитися, де вони залишать сервіс — на своїх комп'ютерах або мобільних пристроях. За можливість використання LastPass на всіх підтримуваних типах пристроїв доведеться оформляти преміум підписку. Раніше LastPass просив оформити підписку за надання зашифрованого сховища на 1 терабайт і зберігання логінів і паролів у сімейному акаунті.

Преміум-підписка LastPass коштує 2,90 євро на місяць для однієї людини і 3,90 євро для сім'ї до шести осіб – це близько 100 та 132 гривень. Перший пробний місяць безкоштовний. Новим користувачам надається знижка: можна оформити підписку за 2,25 євро на місяць при оплаті за рік.