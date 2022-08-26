Хакери зламали популярний менеджер паролів LastPass: що з даними користувачів

Один з найбільших у світі менеджерів паролів LastPass, яким користуються 33 мільйони людей, заявив про хакерську атаку на свої системи. У компанії розповіли, чи постраждали користувацькі дані та збережені ними паролі.

У своєму блозі компанія розповіла, що виявила "незвичайну активність у частинах середовища розробки LastPass". Розслідування почали відразу, залучивши сторонню компанію з кібербезпеки.

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Що відомо

Як з'ясувалося, невідомі хакери проникли всередину корпоративної файлової системи, зокрема в середовище розробки. Вони викрали кілька частин вихідного коду сервісу, а також деяку технічну інформацію.

Компанія запевняє, що на цей момент— логіни та паролі клієнтів залишаються в безпеці. Усі користувальницькі майстер-паролі тежчи скомпрометовані.

Цей інцидент не скомпрометував ваш головний пароль. Ми ніколи не зберігаємо ваш головний пароль і не знаємо його. Ми використовуємо галузевий стандарт архітектури Zero Knowledge, яка гарантує, що LastPass ніколи не дізнається чи не отримає доступу до головного пароля наших клієнтів,

– пишуть у блозі.

Розробники кажуть, що вжили заходів зі стримування та пом’якшення наслідків, а також співпрацювали з провідною фірмою з кібербезпеки та криміналістики. Розслідування інциденту все ще триває.

Продукти та послуги LastPass наразі працюють.