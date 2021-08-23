Мем дня: у Росії пропонують випустити "школофон", щоб побороти заздрість до чужих ґаджетів
Джерело:24 канал
У Росії дві біди – депутати та їхні ідеї. Відомий своїми неоднозначними законопроєктами Віталій Мілонов придумав, як вирішити проблеми школярів. На жаль, цього разу його турбують не постійні самогубства через екзамени та нездорову атмосферу в школах, а заздрість до чужих смартфонів.
На думку депутата Мілонова, володіння дорогими моделями смартфонів сприяє появі шкільної еліти. Одні діти заздрять іншим і це призводить до "непотрібних соціальних змагань".
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Рішення всіх проблем
Рішенням проблеми повинна стати реформа. Її пропонується провести у два етапи:
- Спочатку слід визначити список смартфонів, якими буде дозволено користуватися у стінах шкіл. Це повинні бути недорогі моделі, які зможуть дозволити собі сім'ї всіх учнів, яким би не був їхній достаток.
- Тим часом місцеві виробники візьмуться за створення спеціальних російських смартфонів "Школофон" – назву Мілонов запропонував сам.
- "Школофони" будуть однаковими для всіх: недорогими та ідентичними в дизайні.
- Коли ґаджети будуть готові, всі інші моделі смартфонів можна буде заборонити для використання у школах.
Таким чином, гадає депутат, атмосфера у навчальних закладах стане більш здоровою, а суперницькі настрої більше не виникатимуть.
Нагадаємо, Віталій Мілонов – депутат Держдуми РФ, який чи не найчастіше з'являється у мемах та жартах через свої закони. Наприклад, він виступав проти викладання у школах Дарвінізму (теорія еволюції), проти телеканалу MTV і його "вульгарності", співачок Мадонни та Леді Гаги, газованих напоїв, iPhone і навіть проти "Гри престолів". Серіал він звинуватив у надмірній кількості еротики та жорстокості. На його думку, такі продукти повинні проходити попередню оцінку експертів, які будуть вирішувати, чи можна випускати їх в ефір. Мілонов також просив Тіма Кука, главу компанії Apple, випустити для Росії спеціальну версію iOS, де не буде "гейських emoji".Ваш комп'ютер не справляється з вимогливими іграми? ASUS легко розв’язує цю проблему. Потужне залізо у поєднанні високою якістю – і ви забудете про підвисання. Переходьте за посиланням, щоб дізнатися більше про продукцію ASUS.