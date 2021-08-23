На думку депутата Мілонова, володіння дорогими моделями смартфонів сприяє появі шкільної еліти. Одні діти заздрять іншим і це призводить до "непотрібних соціальних змагань".

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Рішення всіх проблем

Рішенням проблеми повинна стати реформа. Її пропонується провести у два етапи:

Спочатку слід визначити список смартфонів, якими буде дозволено користуватися у стінах шкіл. Це повинні бути недорогі моделі, які зможуть дозволити собі сім'ї всіх учнів, яким би не був їхній достаток.

Тим часом місцеві виробники візьмуться за створення спеціальних російських смартфонів "Школофон" – назву Мілонов запропонував сам.

"Школофони" будуть однаковими для всіх: недорогими та ідентичними в дизайні.

Коли ґаджети будуть готові, всі інші моделі смартфонів можна буде заборонити для використання у школах.

Таким чином, гадає депутат, атмосфера у навчальних закладах стане більш здоровою, а суперницькі настрої більше не виникатимуть.

Нагадаємо, Віталій Мілонов – депутат Держдуми РФ, який чи не найчастіше з'являється у мемах та жартах через свої закони. Наприклад, він виступав проти викладання у школах Дарвінізму (теорія еволюції), проти телеканалу MTV і його "вульгарності", співачок Мадонни та Леді Гаги, газованих напоїв, iPhone і навіть проти "Гри престолів". Серіал він звинуватив у надмірній кількості еротики та жорстокості. На його думку, такі продукти повинні проходити попередню оцінку експертів, які будуть вирішувати, чи можна випускати їх в ефір. Мілонов також просив Тіма Кука, главу компанії Apple, випустити для Росії спеціальну версію iOS, де не буде "гейських emoji".

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