У Мексиці поблизу "міста колібрі" виявили скульптуру людини-койота

Тварини відігравали важливу роль у житті давніх цивілізацій. Їм присвячували історії та скульптури. Часто люди вважали, що у них чи їхнього племені є зв'язок з певною твариною.

На території сучасних Америк існували не лише інки, ацтеки та мая. Континентами розселилася величезна кількість людей, які відзначалися різноманітністю культур та вірувань. Однією з таких культур Месоамерики була культура Тарасків. Це була друга за площею держава регіону на час іспанського завоювання. По собі тараски лишили багато археологічних пам'яток та артефактів. Нещодавно Національному інституту антропології та історії (INAH) вдалося отримати ще один.

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Так виглядає скульптура людини-койота / Фото INAH

Людина-койот з Такамбаро

Майже 30 років тому на території району Llanos de Canícuaro в муніципалітеті Tacámbaro de Codallos проводилися дренажні роботи. Саме тоді одним з працівників була виявлена скульптура людини-койота, що сидить на троні. Відтоді неоціненний археологічний артефакт перебував у приватній власності сім'ї Ернандес. Лише зараз скульптуру вдалося вилучити та передати державі та спеціалістам.

Скульптуру знайшли неподалік озера Пацкуаро, на узбережжі якого у давнину розташовувалося місто Цинцунцан. Воно було столицею цивілізації Тарасків, а назва населеного пункту перекладається як "місто колібрі".

Південніше столиці й також на березі озера Пацкуаро розташовувалося місто Іуаціо, що виконувало роль столиці тарасків до часу, коли нею стало місто Цинцунцан. Назва міста означає "місце (місто) койотів". Там було виявлено багато скульптур людей-койотів.

Людина-койот сидить на базальтовому троні й має висоту 1 метра та ширину 45 сантиметрів. Це найбільша подібна знахідка.

Науковці вважають, що артефакти у вигляді людей-койотів можуть бути знаком певної династії, що правила тарасками до того, як столицею стало місто Цинцунцан й керівною династією стала "сім'я орлів".