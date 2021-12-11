В мексиканській печері знайшли сліди древніх ритуалів цивілізації мая

На сході півострова Юкатан виявили підземні печери з предметами, які служили народу мая ритуальними знаряддями. Про це розповіли археологи Національного інституту антропології та історії.

Вхід до печери виявили недалеко від міста Чемуйіль в штаті Кінтана-Роо. Як кажуть дослідники, місцеві жителі про підземелля знали: недалеко від входу археологи знайшли сміття та інші сліди людей. Але найцікавіше ховалося у важкодоступних місцях.

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Що знайшли археологи



Вхід до печери прихований густою рослинністю / Фото INAH

У найбільш заплутаній частині печери дослідники знайшли три предмети, які попередньо датували пізнім посткласичним періодом мая – 1200-1521 роки нашої ери.

Перший з них — посудина досить грубого виготовлення . У неї збереглася одна з двох ручок, а в основі є увігнута порожнина, типова для кераміки мая цього часу.

. У неї збереглася одна з двох ручок, а в основі є увігнута порожнина, типова для кераміки мая цього часу. Кулястий горщик з кераміки приблизно такої ж якості, як попередній предмет, знайшли роздробленим: корінь одного з дерев на поверхні доріс до печери й притиснув його до каменів.



Роздроблений горщик / Фото INAH

Обидві посудини, за словами археолога Антоніо Рейеса, були встановлені над природними нішами в печері — ймовірно, в місцях, де вода стікала зі сталактитів.

Третій предмет сильно відрізняється від попередніх: це теж керамічна посудина , але ретельніше виготовлена. Вона має три опори (ніжки) конічної форми. Предмет знаходився дуже близько до водойми, який, за попередніми оцінками, має безперервну течію в нижній частині печери.

, але ретельніше виготовлена. Вона має три опори (ніжки) конічної форми. Предмет знаходився дуже близько до водойми, який, за попередніми оцінками, має безперервну течію в нижній частині печери. Посудину колись поклали догори дном і обклали камінням — з чого археологи зробили висновок, що це свого роду підношення.

Перші ж дві посудини використовували для ритуального збору чистої води, що стікала зі сталактитів.

Мая в період свого розквіту активно використовували карстові печери в різних цілях. Заведено вважати, що здебільшого ці випадки стосувалися саме сакральних цілей. На сьогодні нам відомі близько 2000 печер, в яких залишилися сліди цивілізації мая.