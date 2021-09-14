Meizu повертається на ринок із суббрендом Lifeme – компанія вже представила кілька пристрої

14 вересня 2021 , 09:15
Читать новость на русском

Джерело:

Gizmochina

Кілька днів тому Meizu оголосила про повернення на ринок свого суббренда Mblu, який також був відомий як Blue Charm або Meizu M. Під ним виходили доступні смартфони і супутні аксесуари. Тепер же компанія представила новий бренд, який замінить Mblu.

Компанія представила суббренд Lifeme, який і прийшов на зміну Mblu. Meizu вже анонсувала кілька перших продуктів під новою маркою.

До теми Оце потролили: власникам iPhone пропонують безкоштовно випробувати Meizu 18

Які пристрої представила Meizu

Згідно з офіційною заявою у Weibo, відроджений бренд зосередиться на створенні "високоякісних продуктів для молоді".

  • Перша партія продуктів Lifeme:
  • Bluetooth-динамік Lifeme BTS30;
  • Bluetooth-динамік Lifeme BTS10;
  • Портативний акумулятор з функцією грілки для рук;
  • Шкіряний зовнішній акумулятор;
  • Парасолька з ручкою з грушевого дерева;
  • Рюкзак.


Пристрої під брендом Lifeme / Фото Meizu

Тепер можна очікувати, що з часом під новою маркою вийде ще більше продуктів. У липні Meizu створила облікові записи в Weibo, які натякають на реліз нових пристроїв під новим суббрендом. Так, схоже, що компанія планує випустити:

  • планшет;
  • розумний годинник;
  • телевізор;
  • і маршрутизатор.

Коли перша партія пристроїв Lifeme потрапить в продаж, наразі невідомо.

Автор: Михайло Года