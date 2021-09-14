Компанія представила суббренд Lifeme, який і прийшов на зміну Mblu. Meizu вже анонсувала кілька перших продуктів під новою маркою.
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Які пристрої представила Meizu
Згідно з офіційною заявою у Weibo, відроджений бренд зосередиться на створенні "високоякісних продуктів для молоді".
- Перша партія продуктів Lifeme:
- Bluetooth-динамік Lifeme BTS30;
- Bluetooth-динамік Lifeme BTS10;
- Портативний акумулятор з функцією грілки для рук;
- Шкіряний зовнішній акумулятор;
- Парасолька з ручкою з грушевого дерева;
- Рюкзак.
Пристрої під брендом Lifeme / Фото Meizu
Тепер можна очікувати, що з часом під новою маркою вийде ще більше продуктів. У липні Meizu створила облікові записи в Weibo, які натякають на реліз нових пристроїв під новим суббрендом. Так, схоже, що компанія планує випустити:
- планшет;
- розумний годинник;
- телевізор;
- і маршрутизатор.
Коли перша партія пристроїв Lifeme потрапить в продаж, наразі невідомо.