Компанія представила суббренд Lifeme, який і прийшов на зміну Mblu. Meizu вже анонсувала кілька перших продуктів під новою маркою.

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Які пристрої представила Meizu

Згідно з офіційною заявою у Weibo, відроджений бренд зосередиться на створенні "високоякісних продуктів для молоді".

Перша партія продуктів Lifeme:

Bluetooth-динамік Lifeme BTS30;

Bluetooth-динамік Lifeme BTS10;

Портативний акумулятор з функцією грілки для рук;

Шкіряний зовнішній акумулятор;

Парасолька з ручкою з грушевого дерева;

Рюкзак.



Пристрої під брендом Lifeme / Фото Meizu

Тепер можна очікувати, що з часом під новою маркою вийде ще більше продуктів. У липні Meizu створила облікові записи в Weibo, які натякають на реліз нових пристроїв під новим суббрендом. Так, схоже, що компанія планує випустити:

планшет;

розумний годинник;

телевізор;

і маршрутизатор.

Коли перша партія пристроїв Lifeme потрапить в продаж, наразі невідомо.