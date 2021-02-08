Meizu отримала нового директора: компанію чекають зміни

Китайський виробник Meizu розіслав 8 лютого усім своїм співробітникам листа, що стосуються кадрової перестановки. Зокрема, компанія отримала нового генерального директора (CEO). Ним став Хуан Чжіпань-молодший.

Хуан Чжіпань-молодший є братом попереднього генерального директора і співзасновника бренду Хуана Чжіпаня.

Цікаво Несподівано: смарт-годинник Meizu Watch готують до випуску

Зміни для Meizu

Як пише Gizmochina, таким чином Meizu намагається влити в компанію “молоду кров”, яка зможе внести своє унікальне бачення в розвиток компанії.

Нагадаємо, в останні роки Meizu переживає не найкращі часи. У 2019 стало відомо, що Meizu звільнила 30% свого штату. Звільнення торкнулися навіть ключових співробітників – інженера Луна Ханьшуя, який займався розробкою графічної оболонки Flyme OS і співзасновника компанії Лі Наня.

Після цього компанія оголосила про закриття фірмових магазинів. Якщо у 2016 році у компанії було понад 2700 роздрібних точок продажів, а до 2019 року їх кількість скоротилася до 5-6 в кожній провінції Китаю. У 2018 році з'явилися чутки про банкрутство Meizu. На щастя, тоді вони не підтвердились.

До теми Історія компанії Meizu: від успіху до розвалу

З приходом нового CEO Meizu фокусується на випуску виключно флагманських смартфонів. Виробник каже, що минулорічні флагмани Meizu 17 і 17 Pro дали змогу вийти на стабільний прибуток.

Тож вже найближчим часом виробник випустить лінійку Meizu 18.