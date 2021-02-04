Meizu опублікувала прес-реліз, що натякає на плани компанії щодо бізнесу смартфонів. У ньому повідомляється, що компанія вийшла на стабільний прибуток, випустивши в минулому році смартфони Meizu 17 і 17 Pro, які офіційно продаються тільки на внутрішньому ринку Китаю.

Джерело: Gizmochina

Згідно з заявою, компанія планує зосередитися на випуску флагманських моделей смартфонів. Найближчим часом буде представлена серія Meizu 18, а пристрої, що увійшли в неї, швидше за все, будуть єдиними смартфонами, які виробник покаже у цьому році.

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Що випускатиме компанія

Компанія також нічого не говорить про своє повернення на міжнародний ринок, тому Meizu 18 і 18 Pro можуть бути доступні тільки на внутрішньому ринку Китаю.

Крім смартфонів зосередяться й на виробництві різноманітних натільних ґаджетів і пристроїв для розумного будинку. Останні представлені під недавно запущеним компанією брендом Lipro, до якого увійшов цілий ряд розумних освітлювальних приладів, вартістю від 10 до 155 доларів.

In 2020, #MEIZU has achieved sustained profitability, and we know that gains are not easy. So we are more firmly committed to the original intention of products. Thanks for every support, 2021 will get better and better.

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Meizu заявляє, що скоро під брендом Lipro будуть представлені нові продукти, з акцентом на безпеку. Що стосується натільних пристроїв, очікується, що в цьому кварталі компанія представить розумні годинники Meizu Watch під управлінням операційної системи Flyme for Watch. Дати випуску поки невідомі.