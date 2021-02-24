Медіасервіс Megogo запустив ще одну послугу - аудіосеріали. Вже з'явився і перший такий проєкт, присвячений Куренівській трагедії.

Як пояснили в Megogo, аудіосеріал має форму наративного подкасту, в основі якого лежить повноцінна історія.

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Що відомо про аудіосеріал

При цьому сам контент створюють запрошені актори, режисери і сценаристи.

Аудеосеріал теж розподілений по серіях тривалістю 10-15 хвилин. При цьому, всі серії виходять відразу з прем'єрою, тобто слухачам не потрібно чекати певної дати, щоб послухати продовження. Хронометраж одного серіалу на платформі – до 100 хвилин.

У Megogo кажуть, що протягом цього року планують випустити до 10 аудіосеріалов. Серед них:

проєкт присвячений Лесі Українці;

історія про подорож в Антарктиду;

документальна розповідь до річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС;

історія за мотивами оповідань Ірени Карпи.

Перший проект компанія присвятила Куренівської трагедії, яка трапилася 13 березня 1961 в Києві. У 6 епізодах слухачам розповідають подробиці техногенної катастрофи в художньо-документальному жанрі. На створення одного такого серіалу витратили близько 3 місяців.

До речі, на Megogo вже більше року існує розділ Audio. там можна знайти аудіокниги різних жанрів, а також подкасти.

Де послухати серіал

Формат аудіосеріалів безкоштовний і доступний користувачам в розділі Аудіо додатка Megogo (iOS / Android). Також серіали можна послухати в автомобілі, якщо там є встановлена аудіосистема Android Auto і Appe CarPlay.