Що показуватимуть на каналі [М] 8К
З фільмів доступних на каналі можна буде переглянути "Паразити", "Афера по-американськи", "Законослухняний громадянин", "Падіння ангела", "Геллбой" та інші. Зазначається, що більшість контенту, який транслюватиметься на каналі, матиме українську озвучку або субтитри.
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Кому буде доступний телеканал
Доступ до каналу [М] 8К отримають користувачі, які оплачують такі підписки:
- "Легка" (99 гривень на місяць);
- "Оптимальна" (199 гривень на місяць);
- та "Максимальна" (299 гривень місяць).