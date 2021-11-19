Що показуватимуть на каналі [М] 8К

З фільмів доступних на каналі можна буде переглянути "Паразити", "Афера по-американськи", "Законослухняний громадянин", "Падіння ангела", "Геллбой" та інші. Зазначається, що більшість контенту, який транслюватиметься на каналі, матиме українську озвучку або субтитри.

Цікаво Який месенджер найпопулярніший в Україні: результати опитування

Кому буде доступний телеканал

Доступ до каналу [М] 8К отримають користувачі, які оплачують такі підписки:

"Легка" (99 гривень на місяць);

"Оптимальна" (199 гривень на місяць);

та "Максимальна" (299 гривень місяць).

Важливо! Переглянути контент у максимальній якості 8К зможуть лише власники телевізорів, які підтримують таку роздільну здатність.