Велетень давніх морів: мегалодон виявився більшим, ніж очікувалося

Мегалодон – це велетенська акула минулого. Вимерли вони декілька мільйонів років тому. Ці гігантські жителі морів вважаються найбільшими хижими рибами в історії планети. У новому дослідженні стверджується, що вони були більшими, ніж ми думали.

Найбільша риба сучасного світу – це китова акула. Вона може вирости до 19 метрів. Довжину мегалодона оцінюють у 15 метрів. Оскільки ця акула була хрящовою рибою, то від неї залишилися лише зуби. Досліджуючи їх, вчені роблять оцінки розміру. Команда палеонтологів з Музею природної історії Флориди не погоджується із сучасними оцінками.

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Зуб мегалодона та зуби великої білої акули / Фото Wikipedia

Дослідження палеонтологів з Музею природної історії Флориди

Яким чином оцінюють розмір мегалодона

Метод оцінки розмірів мегалодона спираються на висоту зубів та їх емалі. Така залежність показана для сучасних родичів мегалодона великих білих акул. Тому ці дані екстраполюються й на вимерлих тварин. Згідно з цими даними оцінка розміру мегалодона спочатку сягала 30 метрів. Але потім відбулася корекція до 15 метрів.

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Нове дослідження палеонтологів з Флориди

У дослідженні пишуть, що сучасний метод оцінки довжини тіла, який базується на лінійній залежності висоти коронки зуба та довжини тіла великої білої акули не зовсім коректно застосовувати до вимерлих мегалодонів. Та при застосуванні цього методу до всього зубного ряду вимерлих акул оцінки довжини коливаються від 11 метрів до 41 метра.

Широка варіація оцінок показала чітку картину, при якій передні зуби давали нижчі оцінки розмірів, ніж задні зуби. Отже, попередні палеоекологічні аналізи, засновані на оцінках розмірів тіла мегалодона, можуть бути невірно витлумачені,

– говориться у дослідженні.

Тому автори дослідження пропонують використовувати для розрахунків загальну ширину зубів, які наповнювали щелепу. Це число визначає розміри щелепи, а з них можна екстраполювати величину всього тіла акули. Вчені провели вимірювання на 11 представниках різних видів ламноподібних акул, до яких відносять і китових, і білих, і мегалодонів.

Визначивши потрібну формулу, опираючись на сьогоднішніх родичів вимерлого велетня, автори статті використовували її для мегалодонів. Згідно з новими розрахунками, розміри акули зросли до 20 метрів.