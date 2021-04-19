Медики отримають безкоштовний доступ до інтернету у зв'язку зі щепленням

19 квітня 2021 , 16:31
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Джерело:

телеграм-канал МОЗ

Три мобільні оператори України – Vodafone, Lifecell та "Київстар" – надали безкоштовний доступ до інтернету та дзвінків бригадам медиків, які проводять щеплення проти коронавірусу. Оскільки медичні працівники опиняються у місцях, де доступ до інтернету обмежений, вони швидше зможуть вносити необхідні дані.

В Україні навчено близько 270 мобільних бригад медиків, які займаються вакцинацією населення проти COVID-19. Під час роботи їм потрібно вносити дані про щеплення до електронної бази даних, що потребує стабільної роботи інтернет-з'єдання.

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Також у МОЗ додали, що наразі одночасно триває перший та другий етап вакцинації населення. Всього їх має відбутися п'ять етапів.

"Вакцинація проти COVID-19 дозволить українцям захистити себе і свої родини, щоб повернутися до звичного життя. Усі вакцини – безпечні й ефективно формують імунітет. Щеплення – добровільні й безоплатні",– додали у Міністерстві охорони здоров'я.


Вакцинація в Україні / Фото Unsplаsh

Що потрібно знати про вакцинацію в Україні

  • Перше щеплення в Україні зробили 24 лютого 2021 року.
  • Станом на 18 квітня одну дозу вакцини отримали близько 450 640 осіб. Другу дозу отримали 5 осіб.
  • В Україні з 18 квітня почали щеплювати вакциною Pfizer.