В Україні навчено близько 270 мобільних бригад медиків, які займаються вакцинацією населення проти COVID-19. Під час роботи їм потрібно вносити дані про щеплення до електронної бази даних, що потребує стабільної роботи інтернет-з'єдання.

Цікаво У Київській області почали робити щеплення Pfizer, хто отримав вакцину першими

Також у МОЗ додали, що наразі одночасно триває перший та другий етап вакцинації населення. Всього їх має відбутися п'ять етапів.

"Вакцинація проти COVID-19 дозволить українцям захистити себе і свої родини, щоб повернутися до звичного життя. Усі вакцини – безпечні й ефективно формують імунітет. Щеплення – добровільні й безоплатні",– додали у Міністерстві охорони здоров'я.



Вакцинація в Україні / Фото Unsplаsh

Що потрібно знати про вакцинацію в Україні