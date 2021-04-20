З новим чипом MediaTek зможе кинути виклик серії Snapdragon 800, а також значно знизити енергоспоживання. Передбачається, що виробництво почнеться або в четвертому кварталі 2021 року, або на початку наступного року.

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Хто стане першим клієнтом

Є відомості про те, що різні виробники, включаючи Oppo, Xiaomi, Samsung і Vivo, вже вишикувалися в чергу за новими системами MediaTek.

Крім того, відомо, що TSMC буде виробляти 4-нанометрові платформи MediaTek за ціною близько 80 доларів, тоді як поточні високопродуктивні 5-нанометрові однокристальні системи коштують близько 30-35 доларів.

Що стосується Qualcomm, то компанія, за традицією, повинна представити нову флагманську платформу в грудні цього року, а дебютує вона в Xiaomi Mi 12 і Samsung Galaxy S22.

Перспективи MediaTek

Нагадаємо, ще взимку компанію MediaTek назвали лідером на найбільшому ринку однокристальних систем – у Китаї. Там компанія зайняла 42,5 відсотка ринку в четвертому кварталі 2020. Qualcomm тоді опинилася на другому місці з результатом 41,5 відсотка. На третьому місці була Huawei HiSilicon (Kirin) з 9,5 відсотка ринку.

Аналітики прогнозують, що в умовах дефіциту чипів компанія MediaTek може стати провідним постачальником однокристальних систем для мобільних пристроїв за результатами 2021 року. Деякі компанії, такі як Xiaomi, вже переходять у деяких своїх пристроях на процесори від MediaTek, не маючи можливості купити дефіцитну продукцію Qualcomm.

Продажі продукції MediaTek за січень і лютий досягли 2,376 мільярда доларів, що на 78 відсотків більше, ніж за такий же період минулого року.