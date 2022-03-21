МЕА запропонувало план щодо глобального скорочення закупівель нафти

Аналітики з Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) розробили агресивну стратегію щодо скорочення закупівлі викопного палива. Новий план складається з десяти пунктів і включає більш жорсткі обмеження швидкості для автомобілів, відмова від машин у вихідні і частковий перехід на віддалену роботу.

Експерти МЕА вважають, що виконання цих цілей дозволить скоротити світовий попит на 2,7 мільйона барелів нафти на день протягом наступних чотирьох місяців. Сучасний нафтовий ринок перебуває у "надзвичайній ситуації" й у найближчі кілька місяців становище може погіршитися, зазначають у МЕА.

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Агентство терміново розробило програму, яка мінімізує волатильність ринку і позитивно позначиться на екології. Ще ж і надто, у МЕА пропонують зберегти нові стандарти навіть після того, як робота нафтової промисловості нормалізується.

Скорочення використання нафти не повинно залишатися тимчасовим заходом. Запропоновані заходи бажані не лише для підвищення енергетичної безпеки, а й для вирішення проблеми у сфері змін клімату та скорочення забруднення повітря,

– йдеться у доповіді агентства.

Детальніше про заходи обмеження

У пропозиціях щодо скорочення закупівель нафти МЕА робить ставку на жорстке регулювання транспортного сектору.

Компанія пропонує знизити дозволену швидкість для бензинових автомобілів на 10 км/год у всіх регіонах, а також пересідати на громадський транспорт та велосипеди один раз на тиждень.

Згідно з іншим пунктом, допомогти у боротьбі з викопним паливом може бути "віддалення" – перехід на роботу з дому хоча б на три дні на тиждень значно знизить навантаження на громадський транспорт та скоротить споживання бензину у великих містах.

Подорожі між містами також мають стати "зеленішими", повідомили у МЕА. Це означає, що туристам варто повністю відмовитися від авіаперельотів, а тим, хто літає у відрядження, зробити їх рідкісними.

Агентство пропонує приділити увагу електричним поїздам і особливо нічним рейсам.

Крім того, комерційним компаніям варто скоротити свої операції та перевести частину діяльності на електричні машини.

Від від російської нафти вже відмовились Сполучені Штати та Велика Британія, Канада й Австралія, однак не 27 країн ЄС.

У МЕА також додали, що уряди Європи та США вже мають усі необхідні інструменти, щоб реалізувати запропоновану стратегію. При цьому фахівці визнали, що споживачі можуть негативно відреагувати на деякі заходи, тому країни, які підтримують декарбонізацію економіки, мають відповідним чином поінформувати своїх громадян та пояснити їм значення нових стандартів.