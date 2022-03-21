Згідно з даними російських засобів масової інформації, які пишуть про технології та науку, кандидатами на націоналізацію є 60 компаній. Детальніше далі розповідає 24 канал.

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Що відомо

Крім уже згаданих McDonald's, IKEA, Apple, Volkswagen у список потрапили Microsoft, Toyota, IBM, Shell, Porsche, H&M та інші.

Цей список кандидатів постійно розширюють, а працюють над ним у тому числі правоохоронні органи, Міністерство промисловості й торгівлі, Росспоживнагляд.

Усі представництва можуть потенційно перейти під управління держави.

Глава гірничо-металургійної компанії "Норильський нікель" Володимир Потанін вважає "адекватною мірою" пропозицію ввести зовнішнє управління на підприємствах, які вирішили піти з Росії.

За його словами, це допоможе власникам бізнесу "зберегти власність, уникнути розвалу компаній, а також продовжити виробництво".

Нагадаємо, наразі понад 200 компаній з усього світу пішли з російського ринку через війну, яку рашисти розпочали проти України. Повторне й більш масове вторгнення військ окупанта розпочалося 24 лютого 2022 року. Країні пророкують дефолт і деградацію економіки до рівня дев'яностих.