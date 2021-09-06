Майже новий смартфон Poco X3 Pro вибухнув під час зарядки

Смартфони вибухають не часто, але кожен такий випадок привертає чимало уваги. І це не дивно, адже нікому не хочеться, щоб його смартфон спалахнув або вибухнув в руках чи під час зарядки. Не хотілося цього й користувачу твітера під ніком @Ammybhardwaj13, однак саме йому не пощастило. Його Poco X3 Pro, куплений лише два місяці тому, вибухнув у процесі зарядки.

Користувач виклав у своєму мікроблозі кілька фотографій свого смартфона та пропаленого покривала. Все це стало наслідком вибуху, який трапився у момент, коли смартфон перебував на зарядці.

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Фото смартфону та покривала після вибуху

@Ammybhardwaj13 зажадав у Poco, щоб йому замінили зламаний пристрій, інакше він подасть на компанію до суду.

Реакція компанії Xiaomi

Представники бренду у коментарях до публікації відзначили, що їм "шкода", а також нагадали про декілька етапів перевірки якості на заводах.

У компанії пообіцяли розібратися в ситуації. Згодом стало відомо, що пристрій відремонтували в неавторизованому сервісному центрі, в якому LCM (рідкокристалічний модуль) було замінено на дублюючу деталь. Водночас компанія надала клієнту новий пристрій.

У "Mi Індія" є мережа післяпродажного обслуговування, що складається з 2000+ авторизованих сервісних центрів Xiaomi, які невпинно працюють, щоб забезпечити цілодобову підтримку наших Mi фанів і клієнтів. Ми просимо наших клієнтів утримуватися від самостійного відкриття своїх пристроїв і в разі необхідності відвідати наші авторизовані сервісні центри,

– відповіли у компанії Xiaomi.