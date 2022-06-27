Майже новий інструмент: апарат Mars Express оновлять до Windows 98 через 19 років після запуску

Інженери Європейського космічного агентства (ESA) готуються до оновлення під Windows 98 на орбітальному апараті, що обертається навколо Марса. Космічний зонд Mars Express працює вже понад 19 років, а бортовий прилад Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionospheric Sounding (MARSIS) використовує програмне забезпечення, створене для старої ОС.

Mars Express запустили в космос у 2003 році. Апарат провів майже два десятиліття, досліджуючи поверхню Марса. Прилад MARSIS на борту Mars Express ESA відіграв ключову роль у відкритті величезного підземного пласту рідкої води на Червоній планеті в 2018 році.

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Досі апарат працює під керуванням старої Windows 98. Оновлення програмного забезпечення дозволить зонду детальніше заглянути під поверхню Марса та його супутника Фобоса.

Чому MARSIS працює на Windows 98

MARSIS використовує низькочастотні радіохвилі, що відбиваються від поверхні Марса, для пошуку води та вивчення атмосфери Червоної планети. Програмне забезпечення для інструменту написане саме під Windows 98, яка була актуальною на момент підготовки місії.

40 метрова антена приладу здатна вести пошук приблизно на 5 кілометрів під поверхнею Марса, а оновлення програмного забезпечення покращить прийом сигналу, бортову обробку даних та їх якість загалом.

ESA та оператори Національного інституту астрофізики (INAF) покладалися на метод зберігання великої кількості даних з високою роздільною здатністю на інструменті MARSIS, але він швидко заповнює бортову пам'ять.

Відкидаючи дані, які нам не потрібні, нове програмне забезпечення дозволяє нам включати MARSIS на час в п'ять разів довший та досліджувати набагато більшу площу з кожним проходом. Нове програмне забезпечення допоможе нам швидше та ширше вивчити ці регіони у високій якості. Так ми зможемо підтвердити, чи містять вони нові джерела води на Марсі. Це справді схоже на новий інструмент на борту Mars Express майже через 20 років після запуску,

– пояснив Андреа Чіккетті, менеджер з експлуатації MARSIS в INAF.

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Деталей про оновлення інструмента немає, але сам факт того, що майже через 20 років після старту апарат на орбіті Марса оновлять та "подарують" йому нові можливості для дослідження планети, справді вражає.