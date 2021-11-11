Майже космос за пів мільйона доларів: Virgin Galactic вражена попитом на її послуги

Компанія Річарда Бренсона здійснила свій перший політ з екіпажем 11 липня 2021 року. Космічним його назвати не можна, адже висота польоту складала всього 80 – 90 кілометрів – нижче так званої лінії Кармана, умовного кордону космічного простору. Однак це не зупинило охочих випробувати таку розвагу на собі. Virgin Galactic відзвітувала про високий попит на її послуги.

Туристичні польоти до кордону космосу планують розпочати лише наприкінці 2022 року, але квитки на незвичну подорож продають вже кілька місяців. Компанія хоче набрати 1000 клієнтів до старту.

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Скільки людей купили квиток

Як заявляє компанія, квитки продаються краще, ніж прогнозували.

Ціна за один становить 450 000 доларів.

Таку суму вже заплатили 100 людей.

Ми продаємо квитки з випередженням запланованих темпів. Стратегія ціноутворення, про яку ми оголосили у минулому кварталі, була добре прийнята,

– сказав Майкл Колглазье, генеральний директор Virgin Galactic.

10 років тому, коли польоти тільки планувалися, компанія продавала квитки по 250 000 доларів, але польоти так і не відбулися через катастрофу з VSS Enterprise. Тому сьогодні близько 700 людей, які платили за старою ціною, очікують своєї черги.

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