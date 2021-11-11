Туристичні польоти до кордону космосу планують розпочати лише наприкінці 2022 року, але квитки на незвичну подорож продають вже кілька місяців. Компанія хоче набрати 1000 клієнтів до старту.

Цікаво Virgin Galactic відновила продаж квитків у космос: як змінились ціни і дата запуску польотів

Скільки людей купили квиток

Як заявляє компанія, квитки продаються краще, ніж прогнозували.

Ціна за один становить 450 000 доларів.

Таку суму вже заплатили 100 людей.

Ми продаємо квитки з випередженням запланованих темпів. Стратегія ціноутворення, про яку ми оголосили у минулому кварталі, була добре прийнята,

– сказав Майкл Колглазье, генеральний директор Virgin Galactic.

Зверніть увагу! 10 років тому, коли польоти тільки планувалися, компанія продавала квитки по 250 000 доларів, але польоти так і не відбулися через катастрофу з VSS Enterprise. Тому сьогодні близько 700 людей, які платили за старою ціною, очікують своєї черги.

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