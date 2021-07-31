Майже 40 відсотків користувачів відключають 5G у нових смартфонах: чому вони це роблять

Останні дослідження показують, що велика частина користувачів, купуючи смартфон з підтримкою 5G, відключають технологію взагалі. Їм достатньо Wi-Fi підключення і 4G LTE.

Джерело зазначає, що кількість смартфонів з підтримкою 5G стрімко зростає, але сама технологія виявилася не такою затребуваною, як очікувалося. 5G, впевнені журналісти, все ще залишається зв'язком майбутнього, а не сьогодення.

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Результати дослідження

У дослідженні, проведеному порталом, брало участь понад 1300 респондентів.

Додатково учасникам опитування пропонувалося поділитися коментарями.

Як виявилося, 5G завжди активний тільки у 50,11 відсотка опитаних.

Організатори припустили, що серед опитаних можуть бути й ті, хто поки просто не знає, як відключити цю досить енерговитратну функцію, але зробив би це.

Кількість користувачів, у яких 5G "завжди вимкнений" склала 39,4 відсотка. Також вони використовують смартфони, не активуючи 5G ні за яких обставин.

Причин цьому багато, відзначають фахівці. З одного боку, саме покриття 5G налагоджено далеко не скрізь. У багатьох випадках пристрій ідентифікує наявність сигналу, але він занадто слабкий. Нарешті, багато хто зіткнувся з тим, що з включеним 5G набагато швидше сідає батарея.

Не виключено, що якась частина користувачів є прихильниками теорій змов, які говорять, що 5G може впливати на здоров'я.