Майнинг криптовалют може створити дефіцит SSD: що сталося

Творець BitTorrent придумав спосіб, який дозволить майнити криптовалюту на SSD. Аналітики вже прогнозують дефіцит накопичувачів у майбутньому.

За даними джерела Брем Коен, розробник BitTorrent, недавно створив новий алгоритм для розрахунку криптовалюти. З його допомогою можна буде почати майнити спеціальну криптовалюту Chia, використовуючи при цьому не відеокарти або процесори, а SSD-диски.

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Chia – що про неї відомо

Повідомляється, що звичайні жорсткі диски в теорії теж підходять, але вони занадто повільні для цього.

Його метод має обмеження. Обсяг накопичувача повинен бути досить істотним – близько 10 терабайтів. Також потрібен високошвидкісний інтернет. Експерти вважають, що для того, щоб окупити всі вкладення, доведеться витратити на видобуток Chia близько двох років.

Chia являє собою екологічно чисту криптовалюту. Основа її полягає в тому, що жорсткі диски і твердотільні накопичувачі споживають менше енергії, їх простіше знайти і дешевше придбати.

Chia ще не доступна для офіційних торгів і коли це станеться невідомо. Як невідомо й те, що чекає її в майбутньому.

Якщо популярність такого способу виросте, то в майбутньому нас може очікувати дефіцит SSD і зростання цін на них. Нинішня ситуація з відеокартами може повторитися і з твердотільними накопичувачами, вважають аналітики. Вже зараз майнери в Китаї масово скуповують SSD і HDD.