На майнінг біткойна витрачають більше електроенергії, ніж споживає ціла країна

Цікавий факт, щороку на майнінг криптовалюти біткойна витрачають більше електроенергії, ніж споживає ціла країна Аргентина. Про це свідчать Дослідження Кембриджського університету.

Річ у тому, що майнінг криптовалюти вимагає використання потужного устаткування, яке споживає багато енергії. Як бачимо, курс біткойна продовжує зростати, тож ситуація може ще більше загостритись.

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Дослідники підрахували, що щорічно на видобуток біткойнів витрачають приблизно 121,36 терават-годин електроенергії. До прикладу, Аргентина споживає 121 терават-годин, а Нідерланди – 108,8 терават-годин.

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При цьому рівень споживання енергії для майнінгу поступово наближається до показника Норвегії, де за рік витрачається приблизно 122 терават-годин енергії.

Цікаво, що цієї енергії для майнінгу вистачило б, щоб живити всі чайники, які використовують на території Великобританії протягом 27 років.

Істотне зростання, який демонструє біткойн останнім часом, збільшує кількість майнингу. Це означає, що в разі збереження криптовалютою нинішніх позицій, обсяг енергії, яку витрачають на майнінг, буде й надалі зростати.