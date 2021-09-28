Майнери купили електростанцію в США – на ній добуватимуть біткойни

Компанія Stronghold Digital Mining, що спеціалізується на майнингу криптовалюти, придбала електростанцію Panther Creek в США для видобутку біткойнів. Проект реалізований у рамках програми з "екологічного видобутку криптовалюти".

Для чого майнерам електростанція

Станція займеться спалюванням вугільних відвалів у штаті Пенсильванія, що залишилися від вуглевидобутку у XIX і XX століттях. На сьогодні відвали стали однією з серйозних екологічних проблем штату, тому що вони виділяють вуглекислий газ у повітря, а також забруднюють ґрунтові води марганцем, залізом та іншими речовинами.

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Компанія погодилася переробити відвали, які утворилися від видобутку вугілля. За оцінками експертів, організація зможе видобувати до 1 біткойна за 200 тонн спаленого палива. Після очищення територій, їх передадуть у володіння місцевій владі.

Не такий вже й екологічний біткойн

Останнім часом видобуток біткойну намагаються зробити максимально екологічним, однак у конкретному випадку екологічність видобутку біткойнів стоїть під питанням. Вугільна енергетика вважається найбруднішою серед доступних.



Електростанція Panther Creek / Фото Power Magazine

Станції на низькоякісному вугіллі здатні викидати до 1200 тонн вуглекислого газу при виробленні 1 ГВт*год енергії. Разом з ним в атмосферу відправляються сірка, діоксид азоту, різні тверді фракції й багато іншого.