Майнер біткойнів пообіцяв обігріти взимку ціле канадське містечко

Існує чимало проєктів з постачання житлових кварталів так званим "сміттєвим теплом", яке забирається від працюючих центрів з обробки даних та інших об'єктів. Разом з тим, таке явище не набуло масового застосування. Однак ідея виглядає правильною і в локальних масштабах може бути організованою, особливо, якщо у вашому містечку є крипто ферма.

Канадський майнер криптовалюти, компанія MintGreen, збирається опалювати наступної зими не менше 100 будинків і офісів у невеликому містечку в Північному Ванкувері у провінції Британська Колумбія.

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Власна система утилізації тепла

Майнер розробив і запатентував систему утилізації тепла методом занурення обладнання в середовище теплоносія. Стверджується, що приблизно 96% виробленого обладнанням тепла можна направити у мережу та застосувати для опалення житлових будинків.

При цьому на кожен мегават буде запобігати викидам в атмосферу, які були б згенеровані при опаленні будинків природним газом.

В рамках угоди з місцевим оператором котелень Lonsdale Energy Corp, система почне давати тепло в будинки городян і для виробничих потреб вже у 2022 році.

Населення Північного Ванкувера за даними перепису 2016 року становить 52 898 осіб. Це точно більше, ніж сотня будинків і залишається надіятися, що така ініціатива місцевого майнера справді працюватиме та наштовхуватиме на подібні ідеї інші компанії.