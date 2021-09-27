Місто Мілтон-Кінз розташоване за 80 кілометрів від Лондона. Навряд чи хтось поїде туди на екскурсію, адже ніяких історичних пам'яток там немає – населений пункт побудований нещодавно, у 1967 році, за попередньо схваленим планом. Ну що ж, тепер туди є чого їхати, адже містом ганяють десятки невеликих роботів, які існують з однією метою – доставити клієнту замовлення.

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Доставлення товарів роботами: дивитись відео

Робокур'єри з Великої Британії

Кількість роботів у Мілтон-Кінз зараз сягнуло 200 штук. Вони користувалися значною популярністю під час карантину, впровадженого з метою боротьби з коронавірусом.

У Starship Technologies, які впровадили новаторський метод доставлення замовлень, переймалися щодо того, що кількість замовлень зменшиться з послабленням карантину. Але ні, цього не відбулося й попит на роботів не зменшився. Зараз бізнес розвивається, збільшуючи кількість міст, де роботи будуть залучені у кур'єрській службі.

Кур'єри повністю автономні та самостійно знаходять дорогу до кінцевої цілі – замовника товару. Але, якщо виникають складності, то оператор може взяти на себе контроль над машиною.

У Starship Technologies говорять, що таким чином вони зменшують кількість викидів в атмосферу, адже самі роботи повністю електронні, а кількість поїздок машинами до торгових центрів зменшується.