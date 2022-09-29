Про те, що серія Xiaomi 12T буде оснащена 200-мегапіксельною основною камерою, у соціальних мережах оголосив засновник Xiaomi Лей Цзюнь. Це буде датчик Samsung HP1.

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Що відомо

Такий самий датчик камери використовує смартфон Moto X30 Pro від Motorola.

Оптичний формат HP1 становить 1/1,22 дюйми, що більше, ніж у Sony IMX707 розміром 1/1,28 дюйми.

Розмір одного пікселя становить 0,64 мікрометра.

В умовах недостатнього освітлення 200 мільйонів пікселів можуть синтезувати пікселі розміром 1,28 мікрометра для створення знімків з роздільною здатністю 50 мегапікселів.

У минулому ми приділяли основну увагу апаратному забезпеченню. Завдяки нашому стратегічному оновленню в останні роки, тільки шляхом глибокого поєднання програмного та апаратного забезпечення ми можемо досягти кращого користувальницького досвіду, а Xiaomi може досягти нових проривів. Наше опитування показує, що камера є одним із ключових факторів, за якими споживачі купують телефон, тому ми вклали кошти в модернізацію системи обробки зображень, щоб користувачам було веселіше та простіше знімати високоякісні відео та фотографії,

– написав Лей Цзюнь.

Крім того, серія Xiaomi 12T також буде оснащена 8-мегапіксельним надширококутним та 2-мегапіксельним макрооб'єктивом. Фронтальна камера буде 20-мегапіксельною.

Презентація смартфона відбудеться вже 4 жовтня.