Компанія Microsoft вирішила провести серед користувачів нових ігрових приставок Xbox Series X і Xbox Series S опитування. Зокрема творців Xbox цікавить, чи хотіли б користувачі їхніх приставок бачити у складі консолі геймпад з функціями аналогічними DualSense для PlayStation 5.

Серед стандартних питань про якість нових приставок Xbox і рівень задоволеності в опитувальнику є одне питання, що стосується контролера PlayStation 5. Компанія запитує у користувачів про "функції контролера PlayStation", які б вони хотіли отримати у контролері Xbox, повідомляє TechRadar.

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Microsoft запитує користувачів про нові функції геймпадів для Xbox

Варто зазначити, що на думку багатьох журналістів, блогерів і простих геймерів, контролер DualSense став одним з головних нововведень PlayStation 5. Мова йде про два нововведення: адаптивні тригери і нова систему зворотного зв'язку.

У недавньому патенті Microsoft описується аналогічний метод зворотного тактильного зв'язку, який може бути використаний у майбутніх поколіннях контролера Xbox.

Можна припустити, що майбутні геймпади для Xbox отримають аналогічні адаптивні курки та оновлену систему зворотньої віддачі, які реалізовані в геймпадах PlayStation 5, якщо більшість користувачів консолі від Microsoft обируть потрібний варіант в опитуванні.