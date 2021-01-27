Майбутній флагман OnePlus 9 Pro засвітився на живих фото

Ще неанонсований "вбивця флагманів" OnePlus 9 Pro засвітився на живих фото. При чому вдалось роздобути знімки OnePlus 9 Pro в увімкненому стані ще й у руках користувача.

Джерело: Gizchina

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Фотографії підтверджують те, що раніше оприлюднили на рендерах пристрою.

Що ще відомо про смартфон

Зокрема, інформація про те, що смартфон отримає великий вигнутий з боків екран з вузькими рамками. Також на дисплеї можна побачити отвір під фронтальну камеру в лівому верхньому кутку.

Смартфон OnePlus 9 Pro / Фото gizchina.com

Основна камера буде розміщена у прямокутному блоці. Вона складатиметься із 4 датчиків. за чутками, дві основні камери будуть оснащені 48-мегапіксельними датчиками зображення Sony IMX689. Фронтальна камера повинна мати роздільну здатність 32 Мп.

Смартфон працюватиме на базі топового чіпа Qualcomm Snapdragon 888. Він отримає акумулятор ємністю 4500 мАг з підтримкою 65-ватної провідний і 40-ватної бездротової зарядки.

Щодо ціни, то про це інформації поки немає.