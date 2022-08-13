Maxar виведе у космос 14 супутників для відстеження запусків ракет в реальному часі

Компанія Maxar Technologies, яка виробляє зонди для стеження за Землею, допоможе створити нову американську супутникову систему попередження про ракетний напад. Сателіти призначені для виявлення запусків ракет планують вивести на орбіту планети вже в 2025 році.

Виведені на навколоземну орбіту 14 супутників стеження стануть частиною інфраструктури Агентства космічного розвитку (SDA). Про це Maxar оголосила у вівторок 9 серпня.

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Супутники будуть виготовлені до 2024 року для компанії L3Harris Technologies, яка разом із Northrop Grumman будує перші два етапи угруповання SDA. Заява Maxar стосується другої партії супутників, які L3Harris планує запустити в 2025 році.

США переймається через росію та Китай

Офіційні особи Maxar заявили, що супутники на низькій навколоземній орбіті допоможуть досягти цілей угруповання SDA, які полягають у "забезпеченні обмеженої глобальної індикації, попередження та відстеження звичайних і передових ракетних загроз, включаючи гіперзвукові ракетні системи".

Гіперзвукова зброя, яка рухається зі швидкістю 5 Махів або більше, є однією з головних цілей Сполучених Штатів та міжнародних партнерів. У червні американська програма гіперзвукової протиракетної оборони звузила сферу розробки гіперзвукової системи до двох прототипів, виготовлених Northrop Grumman і Raytheon Missiles.

Конгрес виділив додаткові 550 мільйонів доларів у 2022 фінансовому році для прискорення розробки Tranche 1, другого набору сателітів. Рішення було прийнято на тлі зростаючої загрози з боку росії та Китаю та їх розробок гіперзвукової зброї. До цього зараз Агентство передових оборонних дослідницьких проектів (DARPA) розробляє програму перехоплення гіперзвукових ракет.

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Як працюватиме система моніторингу запусків ракет

Система відстеження ракет SDA зараз розробляє рівень відстеження Tranche 1, який оновить Tranche 0 – перший набір із 28 супутників, які будуть запущені разом із SpaceX у вересні.

Для Tranche 0 вісім супутників стеження будуть використовуватися для виявлення загроз і надсилання інформації на інші 20 супутників відстеження, які можуть надсилати отримані дані на військову платформу.

Tranche 1 також включатиме 28 інфрачервоних сенсорних супутників, вартість яких зараз оцінюється в 2,5 мільярда доларів. Він стане першим набором супутників для націлювання на гіперзвукові маневрені апарати Китаю та росії.